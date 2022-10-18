Ukrayna: Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki iki üst düzey ismi kaçırdı

Rusya-Ukrayna savaşı 237. gününde devam ediyor. Ukrayna’da devlete bağlı enerji şirketi Energoatom, Rusya'yı Rus kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki iki üst düzey personeli "kaçırmakla" suçladı.

Ukrayna: Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki iki üst düzey ismi kaçırdı

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Energoatom, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Zaporisya Nükleer Santrali'nin bilgi teknolojisi başkanı Oleh Kostyukov ve müdür yardımcısı Oleh Oshek'in dün kaçırıldıklarını belirterek, "Şu anda nerede oldukları veya durumları hakkında hiçbir şey bilinmiyor” ifadelerini kullandı. 

Ukrayna: Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki iki üst düzey ismi kaçırdı - 1 Geçen hafta Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü.

GEÇEN HAFTA SALDIRIYA UĞRADI

Diğer taraftan, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya, geçen hafta Rus saldırıların hedefi oldu. 7 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusların İran'ın gönderdiği insansız hava araçlarını kullandığını iddia etti.

Zelenski, Rusya'nın nükleer silah tehdidine karşın, NATO'yu önleyici saldırı düzenlemeye çağırdı.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ DÖRT BÖLGEYİ İLHAKI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları 30 Eylül'de imzaladı. Rusya, böylelikle Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.

Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" açıklamasını yaptı. 

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