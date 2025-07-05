Ukrayna: Rusya'da askeri havaalanına saldırı düzenlendi

Ukrayna ordusu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Rusya’nın Voronezh bölgesindeki Borisoglebsk askeri havaalanına bugün bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda kanatlı bomba olarak bilinen mühimmatın bulunduğu bir depo ile bir eğitim uçağının vurulduğunu ifade etti.



Ordu başka hava araçlarının da vurulduğunu belirtirken, bu hava araçları hakkında ayrıntı verilmedi. Ukrayna ordusu, “Bu havaalanı, düşmanın Su-34, Su-335 ve Su-30SM uçaklarının ana üssüydü” bilgisini verdi.



UKRAYNA’DAN RUSYA’YA GENİŞ ÇAPLI İHA SALDIRISI



Rus yetkililer de gece saatlerinde yaptıkları açıklamada, Rusya hava savunma birimlerinin ülkenin pek çok bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) vurarak düşürdüklerini bildirdi.



Leningrad Valisi Alexander Drozdenko, St. Petersburg kentinin güneyindeki iki farklı ilçenin üzerinde iki İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Valinin verdiği bilgilere göre, yaralı ya da hasar bildirimi yapılmayan olayın ardından kentteki Pulkovo Havalimanı’ndaki faaliyetleri askıya alındı.



Smolensk Bölge Valisi de ülkenin batısındaki birimlerin üç İHA’yı düşürdüğünü, bu olayda da herhangi bir hasar, ölüm ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Ukrayna’nın hemen yanında yer alan Voronezh’in valisi de “pek çok” İHA’nın imha edildiğini açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, üç saat içinde toplam 42 İHA imha edildi, bunların 37’sine Ukrayna ile sınırı bulunan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinde müdahale edildi.



Rusya, bu saldırılardan bir gün önce Ukrayna’ya 539 İHA ve 11 füze ile saldırmış, başkent Kiev’de 23 kişinin yaralandığı saldırının Rusya’nın savaşın başından bu yana Ukrayna’ya düzenlediği en büyük hava saldırısı olduğu belirtilmişti.

