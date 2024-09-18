Ukrayna, Rusya'da büyük bir mühimmat deposuna saldırdı

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın Tver bölgesindeki Toropets'te Rus ordusuna ait bir mühimmat deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.



Ukrayna Güvenlik Servisi'ndeki (SBU) kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırı bu gece düzenlendi.



Saldırıda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunun imha edildiği savunuldu.

PATLAMALAR DEVAM EDİYOR



Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlarda Toropets'te büyük patlamaların meydana geldiği ve patlamaların halen devam ettiği görüldü.



Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya'nın Toropets'te büyük bir mühimmat deposunda Rus ordusuna ait roket ve füzelerin bulunduğunu ifade etti.

BÜYÜK BİR MÜHİMMAT DEPOSU HEDEF ALINDI



Kovalenko depoda, "Grad" tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile "S-300" ve "S-400" hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğunu belirtti.



Ayrıca burada "İskender" sistemi için de balistik füzelerin üretildiğini iddia eden Kovalenko, Rusya'nın, Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya başladığını vurguladı.

