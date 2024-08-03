Ukrayna, Rusya'da havaalanı ve mühimmat deposunu vurdu

Rusya'nın Morozovsk havaalanını vuran Ukrayna ordusu, Moskova'nın güdümlü hava bombalarını depoladığı bir mühimmat deposunun da hedef alındığını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski, "Rus hava alanlarını vurmak oldukça adil" dedi.

Ukrayna, Rusya'da havaalanı ve mühimmat deposunu vurdu

ordusu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 'nın Morozovsk havaalanını gece boyunca bombaladıklarını duyurdu.

Ordu, üç bölgedeki bir dizi petrol deposu ile yakıt depolama tesisini de hedef aldıklarını bildirdi.

Havaalanına yapılan saldırıda, Rus güçlerinin diğer ekipmanların yanı sıra, güdümlü hava bombalarını depoladığı bir mühimmat deposunun da vurulduğu aktarıldı.

Rapora göre Belgorod, Kursk ve Rostov bölgelerindeki petrol depoları ile yakıt ve madeni yağ depolama tesislerine yapılan saldırı, iki petrol tankında yangın çıkmasına neden oldu.

ZELENSKİ: HAVAALANLARINI VURMAK OLDUKÇA ADİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın geçtiğimiz hafta 600'den fazla güdümlü hava bombası kullandığını söyledi.

Zelenski, bugün sosyal medya üzerinden son saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna lideri, "Rus savaş uçakları nerede olursa olsun, tüm etkili araçlarla yok edilmelidir. Rus hava alanlarını vurmak da oldukça adil. Ve ortaklarımızla birlikte bu ortak çözüme ihtiyacımız var, bir güvenlik çözümü" ifadelerini kullandı.

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