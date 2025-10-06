Ukrayna, Rusya'da mühimmat fabrikasını vurdu

Ukrayna, Rusya'da patlayıcı maddelerin üretildiği ana fabrikalardan birini ve işgal altındaki Kırım'da bir petrol terminalini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, mühimmat fabrikasına yönelik saldırının ardından birçok patlama meydana geldiğini bildirdi.

RUS SALDIRILARI DA DEVAM EDİYOR

Ukraynalı yetkililere göre Rusya gece boyunca insansız hava araçları, füzeler ve güdümlü bombalarla ülke geneline büyük bir saldırı düzenledi. En az beş sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polonya, Ukrayna sınırına yakın Lviv bölgesine yoğun saldırıların ardından hava güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinde savaş uçaklarını havalandırdığını duyurdu.

"GERÇEK BİR TEPKİ GELMEDİ"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Rusya’nın Lviv kentine düzenlediği saldırının ardından “dünyadan hiçbir gerçek tepki gelmediğini” söyledi.

Zelenski, gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Rusya şu anda, kış öncesinde sivil altyapımızı – gaz altyapımızı, enerji üretim ve iletim hatlarımızı – açıkça yok etmeye çalışıyor. Dünyadan sıfır tepki var. Biz savaşacağız, dünya sessiz kalmasın ve Rusya karşılığını hissetsin diye.” dedi.