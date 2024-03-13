Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerilerini vuruyor

AMAÇ RUSYA'NIN KAYNAKLARINI ELİNDEN ALMAK



Ukrayna ordusundan bir kaynak, "Amacımız düşmanımızın kaynaklarını elinden almak ve Rusya'nın doğrudan savaşta kullandığı petrol ve yakıt akışını azaltmak" dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, hava savunmasının bir gecede 58 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğinisöyledi.



Ryazan'ın bölge valisi Pavel Malkov, tesiste yangın çıktığını ancak daha sonra söndürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 2 kişinin yaralandı.

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