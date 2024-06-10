Ukrayna, Rusya’nın iç bölgelerinde Su-57 savaş uçağını vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın iç bölgelerinde Su-57 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.



İstihbarat Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “8 Haziran 2024'te saldırgan devletin Su-57 tipi çok rollü bir savaş uçağı, temas hattından 589 kilometre uzaklıktaki Rusya Federasyonu'nun Astrahan bölgesindeki Akhtubinsk havaalanında vuruldu. Düşman havaalanında park halinde bulunan uçağın uydu görüntüleri de bunu kanıtlamaktadır. 7 Haziran tarihli görüntüler Su-57'nin sağlam olduğunu gösterirken, 8 Haziran tarihli görüntüler patlamadan kaynaklanan kraterleri ve saldırının neden olduğu belirgin yangın izlerini ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi

Açıklamada Su-57'nin Moskova'nın en gelişmiş avcı uçağı olduğu vurgulanırken Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin hizmetinde bu savaş uçaklarından az sayıda buluduğu belirtildi.

Açıklamada, "Su-57'nin vurulması tarihte bu türden ilk vakadır” denildi.

