Ukrayna: Rusya'nın Kiev'de düzenleyeceği bombalı saldırıları önledik

Ukrayna, Rusya'nın Kiev'de düzenlemeyi planladığı bir dizi bombalı saldırıyı önlediklerini açıkladı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın inşaat malzemeleri satan bir dükkanda, bir kafenin yakınında ve Lviv kentindeki bir savunma şirketinin binasında bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Açıklamaya göre, iki Rus askeri ajanı, söz konusu komploya karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı ve 19 patlayıcı düzenek ele geçirildi.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin

Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs günü

Kiev'de dört bombanın patlatılmasının planlandığını öne sürdü.



SBU Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Rus özel servisinin planına

göre, patlayıcıların süpermarketlerin en yoğun olduğu saatlerde patlatılarak sivil halka azami zarar vermesi planlanıyordu" dedi.



SBU'ya göre Lviv'e geçen şubat ayında saldırı düzenlenmesi

planlanıyordu.

