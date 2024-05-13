Ukrayna: Rusya'nın Kiev'de düzenleyeceği bombalı saldırıları önledik

Ukrayna, Rusya'nın Kiev'de düzenlemeyi planladığı bir dizi bombalı saldırıyı önlediklerini öne sürdü. Ukrayna Güvenlik Servisi, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta, Kiev'de dört bombanın patlatılmasının planlandığını öne sürdü.

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'de düzenleyeceği bombalı saldırıları önledik

, 'nın Kiev'de düzenlemeyi planladığı bir dizi bombalı saldırıyı önlediklerini açıkladı.

Reuters'ın bildirdiğine göre Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın inşaat malzemeleri satan bir dükkanda, bir kafenin yakınında ve Lviv kentindeki bir savunma şirketinin binasında düzenlemeyi planladığı iddia edildi. 

Açıklamaya göre, iki Rus askeri ajanı, söz konusu komploya karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındı ve 19 patlayıcı düzenek ele geçirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin
Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs günü
Kiev'de dört bombanın patlatılmasının planlandığını öne sürdü.

SBU Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Rus özel servisinin planına
göre, patlayıcıların süpermarketlerin en yoğun olduğu saatlerde patlatılarak sivil halka azami zarar vermesi planlanıyordu" dedi.

SBU'ya göre Lviv'e geçen şubat ayında saldırı düzenlenmesi
planlanıyordu.

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