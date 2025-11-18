Ukrayna iki termik santrali vurdu

Rusya’nın kontrolündeki Donetsk bölgesinin Moskova tarafından atanan başkanı Denis Puşilin, Ukrayna tarafından gece saatlerinde düzenlenen "benzeri görülmemiş" bir saldırıyla iki termik santralin hasar gördüğünü ve çok sayıda yerleşim yerinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Puşilin, Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Zuyevska ve Starobeşeve termik santrallerindeki kazan daireleri ile su filtreleme tesislerinin devre dışı kaldığını belirtti.

Acil durum ekiplerinin enerji tedarikini yeniden sağlamak için çalıştığını da sözlerine ekledi.

BİR ÖNCEKİ SALDIRI 500 BİN KİŞİYİ ETKİLEMİŞTİ

Puşilin, dün yaptığı bir başka açıklamada, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) enerji altyapısına düzenlediği saldırı sonucu birçok ilçede yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirmişti.

Kiev, son haftalarda Rusya kontrolündeki Donetsk’te bulunan enerji santrallerine ve altyapı tesislerine yönelik uzun menzilli İHA ve füze saldırılarını artırdı.

Bu saldırılarla Moskova’nın askeri lojistiğini sekteye uğratmak ve savaş kapasitesini zayıflatmak hedefleniyor.

Haber ajansı Reuters, bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını belirtti.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün ise Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde yer alan Balakliia'ya düzenlediği bir füze saldırısı üç kişinin ölümüne yol açmıştı.

Ayrıca Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldığı bildirilmiş; saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılmıştı.

İHA'LAR SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Rusya'nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta, karşılıklı İHA saldırıları çatışmaların merkezine oturdu.

Her iki taraf da keşif, hedef tespiti ve doğrudan saldırı operasyonlarında İHA teknolojisini yoğun şekilde kullanıyor.

Savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna’nın kullandığı Bayraktar TB2 İHA’lar, Rus zırhlı birliklerine ve Karadeniz Filosuna verdiği kayıplarla öne çıktı.

2022 sonlarından itibaren ise Ukrayna’nın Moskova dahil Rusya’nın derinliklerindeki Engels ve Dyagilevo gibi stratejik hava üslerini hedef alması, savaşın coğrafyasını Rusya topraklarına taşıdı.

Buna karşılık Rusya da özellikle İran yapımı Şahid tipi kamikaze İHA’larla Ukrayna’nın enerji ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenliyor.