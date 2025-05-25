Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasından saatler sonra Rusya güçlerinin Ukrayna’nın çeşitli kentlerine saldırı düzenlediği belirtildi. Ukrayna makamları, Rusya güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere düzenlediği saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Üç can kaybının da Kiev'ın dışındaki iki kasabada yaşandığı bilgisi verildi.



SALDIRI SEBEBİYLE 5 KATLI APARTMANDA YANGIN ÇIKTI



Ukrayna makamlarının açıklamalarına göre, Rusya’nın saldırıları ayrıca ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov, güneydeki Mykolaiv ve batıdaki Ternopil’i hedef aldı. Kiev’in askeri idare direktörü Timur Tkachenko, 11 kişinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarında yaralandığı bilgisini verdi.

Kentin dışındaki Holosiivskyi ilçesindeki beş katlı bir apartman da saldırılarda isabet aldı. Saldırı sonrası apartmanda yangın çıktı; binanın dış cephesi hasar gördü. Diğer ilçelere yönelik saldırılarda da bir konut ile bir iş merkezinin zarar gördüğü bildirildi.

HARKOV VE MYKOLAİV'DE 5 KİŞİ YARALANDI

Bu, Rusya güçlerinin üst üste ikinci gece Ukrayna’ya büyük çaplı saldırı düzenlemesi oldu. Rusya, cuma akşam saatlerinde de başkent Kiev’e İHA ve balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.



Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov’un Belediye Başkanı Ihor Terekhov da üç ilçeye yönelik İHA saldırılarında üç kişinin yaralandığını açıkladı. Mykolaiv’deki saldırılarda da iki kişinin yaralandığı belirtildi.



RUSYA: 95 UKRAYNA İHA’SI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, dört saat içinde Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12 Ukrayna İHA’sına başkente yaklaştığı sırada müdahale edildiği bilgisini verdi.

