Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 8 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna’nın Sumy kentine düzenlediği ve en az 34 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Zaporijya’ya da gece saatlerinde saldırı düzenlendiği açıklandı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın son saldırılarında Zaporijya’daki bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığını, bazı evlerin hasar gördüğünü, ülkenin diğer bölgelerine yönelik saldırılarda ise en az sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.



Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, insansız hava aracı saldırısı sonrası akaryakıt istasyonunda çıkan yangında yaralanan olmadığı bilgisini verdi.



UKRAYNA: RUSYA 62 İHA FIRLATTI



ABD’deki Donald Trump yönetimi, mart ayında bir açıklama yaparak Rusya ve Ukrayna arasında, iki ülkenin de birbirlerinin enerji altyapısına geçici bir süre saldırı düzenlemeyeceği yönünde anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Fakat iki ülke de o günden bu yana birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece saatlerinde Rusya tarafından 62 insansız hava aracının fırlatıldığını söylerken, Zaporijya’daki petrol istasyonunun doğrudan saldırı hedefi olup olmadığı ya da yangının imha edilmiş bir insansız hava aracından kaynaklanıp kaynaklanmadığı netlik kazanmadı.



ODESA’DA YEDİ, NİKOPOL’DA BİR KİŞİ YARALANDI



Ukrayna Acil Durum Servisleri, Telegram’dan bir açıklama yaparak güneyindeki Odesa limanına da insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini, evlerin ve bir sağlık tesisinin de hasar gördüğü saldırıda yedi kişinin yaralandığını duyurdu.



Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Rusya’nın ağır bombardımanında Nikopol bölgesinde 53 yaşındaki bir erkeğin yaralandığımı duyurdu.

