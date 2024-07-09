Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında ölü sayısı 47'e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 47'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 190 olarak açıklandı.

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında ölü sayısı 47'e yükseldi

'nın dün 'nın başkenti Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil ülke genelinde farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor.

Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Kiev, Kryvyi Rih, Dnipro ile diğer yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 42'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca 190 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çocuk hastanesinin Rus Kh-101 seyir füzesiyle vurulduğu öğrenildi.

RUSYA'DAN SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını kaydetmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin hasara uğradığını bildirmişti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca Rusya'nın, Kriviy Rig ile Dnipro ve diğer kentlerine düzenlediği saldırıların insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etmişti.

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