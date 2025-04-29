Ukrayna: Rusya’nın saldırısında 12 yaşındaki çocuk öldü

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında ülkenin iç kesimlerinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü, başkent Kiev bölgesinde ise üç kişinin yaralandığını açıkladı.



İHA KONUTA ÇARPTI, BİR ÇOCUK ÖLDÜ



Ukrayna acil durum servislerinden yapılan açıklamaya göre, bir İHA, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Dnipropetrovsk bölgesinin Samarivskyi ilçesinde bir konuta çarptı. Binanın enkazından çıkarılan kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği açıklandı.



Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Rus ordusu, bölgeye yeniden geniş çaplı bir şekilde İHA’lar gönderdi” dedi. Açıklamada, 6 yaşındaki bir kız çocuk ile iki yetişkinin yaralandığı bilgisi verildi. Lysak, hava kuvvetlerinin bölge üzerinde yedi İHA’yı vurarak düşürdüğünü söyledi.



Yerel bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kentine düzenlenen saldırıda da 47 yaşındaki bir kadın yaralandı.



“RUSYA, 100 İHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ”



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece saatlerinde 100 İHA ile saldırı düzenlediğini, hava kuvvetleri birimlerinin bunlardan 37’sini vurarak düşürdüğünü açıkladı.



Başkent Kiev’in kuzeydoğusundaki Desnianskyi bölgesinde vurulan bir İHA’dan düşen parçaların dinlenme ve eğlence amaçlı kullanılan bir binada yangına sebep olması üzerine olay yerine acil durum servisleri çağrıldı.

Kiev’in askeri yönetimine başkanlık eden Timur Tkachenko da hava savunma sistemlerinin yerel saatle 01.00 öncesinde faaliyete geçirildiği bilgisini verdi. Daha sonra yapılan açıklamada, Kiev'de üç kişinin tıbbi yardım talep ettiği belirtildi.



ABD VE İNGİLTERE, SAVAŞI GÖRÜŞTÜ



Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki savaşı ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Lammy'nin telefon görüşmesinde, "Rusya-Ukrayna savaşına kalıcı bir çözüm bulunması ve bu yöndeki çabaların desteklenmesi" konularının masaya yatırıldığı belirtildi.



Açıklamada ikili, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Vatikan'daki görüşmesi ile 22 Nisan'da İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı toplantıyı değerlendirdi.



Açıklamada ayrıca Rubio'nun, İngiltere'nin Ukrayna'da "kalıcı barış" sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı mevkidaşı Lammy'ye teşekkür ettiği vurgulandı.

