Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılık Ofisi, Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk hayatını kaybetti.

Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü
Kiev'deki Anavatan Heykeli'ne Ukrayna arması yerleştirildi

Kiev'deki Anavatan Heykeli'ne Ukrayna arması yerleştirildi

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Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ’nın başlattığı geniş çaplı savaştan Ukrayna’da çok sayıda çocuğun etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, “Çocuk savcılarından alınan resmi bilgilere göre 499 çocuk öldü ve 1090’dan fazla çocuk çeşitli derecelerde yaralandı.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna: Rusya’nın silahlı saldırganlığı sonucu ülkede 499 çocuk öldü - 1

Bu rakamların nihai olmadığına işaret edilen açıklamada, “Muharebe operasyonlarının yürütüldüğü yerlerde, geçici olarak işgal edilen ve kurtarılan bölgelerde bunların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde 483, Harkov bölgesinde 129, Herson bölgesinde 117, Zaporijya’da 97, Mıkolayiv bölgesinde 95, Dnipropetrovsk’ta 94, Çernigiv bölgesinde 71 ve Luhansk bölgesinde 67 çocuğun savaştan etkilendiği kaydedildi.

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