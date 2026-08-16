Ukrayna Rusya'ya en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi: 6 ölü

Ukrayna, pazar günü Rusya genelinde yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlatarak, savaşın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Saldırılarda en az altı kişi öldü.

Kiev, bu yıl Rusya'ya yönelik saldırılarını artırdı; uzun menzilli füzeler ve İHA sürüleri askeri sanayi ve enerji tesislerini hedef aldı. Ayrıca, Rus çevrimiçi perakende devi Wildberries'in depolarını da giderek daha fazla bombalayarak, milyarlarca dolarlık zarara yol açtı.

Bu arada, Ukrayna da Rus saldırısına uğradı; İHA saldırıları evleri yıktı ve Kiev'in simge yapılarından biri olan kitap pazarını ateşe verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 822 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus başkentine doğru ilerleyen yaklaşık 600 İHA tespit edildiğini ve bunların üçte birinin Moskova bölgesinde imha edildiğini söyledi.

Yerel Vali Andrey Vorobyov, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Moskova bölgesindeki bir eve düzenlediği saldırıda 83 yaşında bir adamın öldüğünü açıkladı. Ayrıca, Ukrayna saldırısının Podolsk kasabasındaki bir Wildberries deposunda yangına neden olduğunu doğruladı.

Yerel Vali Yury Slyusar, Rusya'nın güneybatısındaki Rostov bölgesinde üç kasabaya düzenlenen insansız hava aracı saldırısında beş kişinin öldüğünü söyledi. 150'den fazla insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda, birkaç ev ve bir tren istasyonu hasar gördü ve bir orman yangınına yol açtı.