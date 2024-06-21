Ukrayna, Rusya'ya saldırdı: Bir gecede 114 İHA yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminin engellendiğini ve 114 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

Ukrayna, Rusya'ya saldırdı: Bir gecede 114 İHA yok edildi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kırım ve Karadeniz üzerinde 70, Krasnodar bölgesinde 43, Volgograd bölgesinde de 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi" ifadesine yer verildi.

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Deniz Kuvvetlerine ait 6 insansız deniz aracı imha edildi.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, otobüs garı ve ısıtma tesisinin hasar gördüğünü belirtti.

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