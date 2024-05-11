Ukrayna saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Harkov'a bombardımanının ardından Ukrayna karşı saldırıya geçti. Ukraynalı güçlerin Rusya kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybetti

Rus bölgesel yetkililer, 'nın bugün düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığını bildirdi.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit yaptığı açıklamada, 'ya ait bir insansız hava aracının Sudzha kasabasına patlayıcı bir cihaz bırakmasının ardından bir kişinin öldüğünü söyledi.

Starovoit, “Yerel bir sakin yaralandı. Derhal bölge hastanesine kaldırıldı ve burada ilk yardım aldı. Ancak adam hayatını kaybetti” dedi.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov da Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının NovostRoyevka-Pervaya köyünde bir kamyona iki bomba attığını ve bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gladkov'a göre, Tserkovny yerleşiminde bir başka kadın da Ukrayna FPV-drone saldırısında yaralandı.

Bombardımanda en az yedi evin de tahrip edildiğini söyledi.

Öte yandan tarafından atanan bölge başkanı Denis Pushilin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk'teki bir restorana düzenlediği saldırıda üç sivilin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya da bugün, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da altı yerleşim bölgesinde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer ise Rus bombardımanı altındaki Harkov'dan 1775 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölge valisi Synegubov, şiddetli çatışmaların yaşandığını ve Rus ordusunun daha fazla ilerlemeye çalıştığını söyledi.

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