Ukrayna savaşı Avrupa'ya mı sıçrayacak? Transdinyester koruma istedi

Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesi Rusya'dan koruma istedi. Bu nedenle dünya genelinde "Ukrayna Savaşı'nda yeni cephe mi açılıyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.



Transdinyester, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısı ile Moldova'nın Ukrayna sınırı arasında yer alan ince bir toprak şeridi.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana fiilen Rus destekli yönetimler tarafından kontrol ediliyor. Ancak hukuken ve ekonomik olarak Moldova'ya bağlı. Bölge uluslararası alanda Moldova'nın bir parçası olarak tanınıyor.



Transdinyester Kongresi, bölgede gerilimi artıran bir karara imza attı.



Moldova'nın "artan baskısına" karşı Rus parlamentosundan "koruma" talebinde bulunuldu.

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Kişinev yönetiminin, Transdinyester'e karşı "ekonomik savaş" başlattığı, bölgedeki ihracat ve ithalatı yeni gümrük vergileriyle engellediği belirtildi.



Rusya'dan destek açıklaması da gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, bölge sakinlerini korumanın Kremlin'in öncelikleri arasında olduğunu belirtti.



Moldova hükümeti ise ayrılıkçıların iddialarını reddetti.



Transdinyester'in "Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon politikalarından" yararlandığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri, itidal çağrısında bulundu. Moldova hükümetinin egemenliğinin desteklendiği vurgulandı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın bölgeye yönelik olası müdahalesine karşı uyardı.



Meselenin dış müdahale olmaksızın, barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısı yapıldı.

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Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moldova'yla savaşa giren Transdinyester, 1990'da bağımsızlığını ilan etmişti.



Bölgede 2006'da Rusya'ya katılmak için referandum düzenlendi. Halkın yüzde 95'i "evet" kararı verse de oylama uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.



Bölgede yaşayan tahmini 465 binlik nüfusun 220 binden fazlası Rus vatandaşı.



Transdinyester'de hakim dil Rusça ve Kiril alfabesi kullanılıyor. Geçerli para birimi ise Transdinyester rublesi.



Kremlin'in bölgede "barış gücü" olarak konuşlandırdığı yaklaşık bin 500 askeri bulunuyor. Rusya, Transdinyester ekonomisine destek olmak amacıyla bölgeye ücretsiz gaz desteği sağlıyor.