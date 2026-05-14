Ukrayna Savaşı, Letonya Başbakanı'nı koltuğundan etti

Letonya Başbakanı Evika Silina, ülkede çıkan “insansız hava aracı” krizi nedeniyle görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta Rusya üzerinden gelen 2 Ukrayna insansız hava aracının petrol depolama tesislerini vurması ülkede kriz yaratmış Letonya Başbakanı Evika Silina, insansız hava aracı karşıtı sistemlerin yeterince hızlı konuşlandırılmadığını söyleyerek Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'ın istifasını istemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha olayla ilgili yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Ukrayna'ya ait olduğunu ve "Rusya'nın Ukrayna insansız hava araçlarını Rusya'daki hedeflerinden kasıtlı olarak saptırması" sonucu Letonya'ya uçtuğunu söyledi.

Olayın ardından Spruds'ın istifası da ülkedeki krizi söndürmeye yeterli olmazken baskılara dayanamayan Silina da görevinden ayrılma kararı aldı.

"İstifa ediyorum, ama pes etmiyorum" diyen Silina'nın istifasıyla ülkedeki koalisyon hükümetinin de çöktüğü belirtildi.

3 Ekim'de halihazırda genel seçimlere gidecek olan ülkede o tarihe kadar geçici hükümet kurulması içinLetonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in tüm parlamento partileriyle görüşeceği açıklandı.

Bu karar, Rusya'dan Letonya'ya uçan Ukrayna insansız hava araçlarıyla ilgili olayların ele alınış biçimi nedeniyle İlericiler partisinin Savunma Bakanı Andris Spruds'un hafta sonu görevden alınmasının ardından geldi.