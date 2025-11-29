Ukrayna savaşında Rusya'nın asker kaybına ilişkin yeni tahmin

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana doğrulanabilen Rus askeri kayıplarının sayısı 152 bin 142’ye yükseldi. Rakam, BBC Rusça'nın ölüm ilanları, mahkeme kayıtları ve yerel duyurular gibi teyit ederek oluşturduğu ortak sayımdan geliyor.



Bu veri yalnızca Rus vatandaşlarını kapsıyor; Donetsk ve Luhansk’taki paramiliter savaşçılar hesaba dahil edilmiyor.

EN AĞIR KAYIPLAR BÖLGESEL CUMHURİYETLERDE

Başkurtistan, Tataristan ve Sverdlovsk bölgesi, en yüksek doğrulanmış can kayıplarına sahip yerler oldu.

Başkurt bölgesinde 7 bin 643, Tataristan'da 6 bin 599, Sverdlovsk'ta 5 bin 386 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

13 milyonu aşkın nüfusuyla Moskova’nın kayıp sayısı 4 bin 520’de kalırken, Çeçenistan’da 372 ölüm doğrulandı.

BBC Rusça ve Mediazona, kayıpların büyük oranda küçük şehirler ve kırsal bölgelerden geldiğini vurguladı. Doğrulanan ölümlerin yüzde 67’si, nüfusu 100 binin altındaki yerleşimlerden. Oysa bu bölgeler ülke nüfusunun yarısından daha azını oluşturuyor.

BATILI TAHMİNLER ÇOK DAHA YÜKSEK

Batılı kaynaklar, gerçek kayıpların BBC–Mediazona sayımının çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Açıklanan rakamlar şu şekilde:

İngiliz istihbaratı: Yaklaşık 1 milyon Rus zayiatı; bunun 250 bini ölü, 400–500 bini “geri dönüşü olmayan kayıp”.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: 2025’in ilk yarısında 100 bin Rus askeri öldü.

ABD Başkanı Donald Trump: Ocak ayından bu yana 112 binden fazla Rus askeri öldü, Ukrayna’nın kayıpları yaklaşık 8 bin.

The Economist: 1 Mayıs–9 Temmuz arasında Rusya’nın 31 bin asker kaybettiğini, toplam kaybın 900 bin–1,3 milyon arasında olabileceğini yazdı.

CSIS (ABD): Toplam Rus zayiatı 1 milyon, bunun 250 bini ölü, 400 bini ağır yaralı.