Ukrayna savaşında ölen Kuzey Koreli askerlerin sayısı açıklandı

Güney Kore, en az 2 bin Kuzey Koreli askerin, Rusya için Ukrayna'ya karşı savaşırken öldüğünü açıkladı.



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, nisan ayında yaptığı açıklamada, bu sayının en az 600 olduğunu bildirmişti. Ancak milletvekili Lee Seong-kweun, istihbarat servisiyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada güncel sayının 2 bin civarında olduğunu söyledi.

KİM JONG UN, 10 BİNDEN FAZLA ASKER GÖNDERDİ



Güney Kore ve Batı istihbarat ajansları, Kuzey Kore'nin geçen yıl Rusya'ya, 10 binden fazla asker gönderdiğini bildirmişti. Kuzey ayrıca Rus ordusuna topçu mermileri, füzeler ve uzun menzilli roket sistemleri de gönderdi.



Milletvekili Lee, Pyongang'ın Rusya'ya, 6 bin asker ve savaş mühendisi daha konuşlandırmayı planladığını, bunların bininin hali hazırda ülkeye ulaştığını söyledi.



Bu yılın başlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin Kursk bölgesine inşaat işçisi ve mayın çıkarıcılar gönderdiğini açıklamıştı.

GEÇEN YIL ANLAŞTILAR



Kuzey Kore ilk kez nisan ayında Rusya'ya birlik gönderdiğini ve askerlerinin öldüğünü doğruladı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, savaşırken ölen askerlerin aileleri ile en son geçen hafta bir araya geldi ve onların acılarına destek oldu.

Rusya ve Kuzey Kore geçtiğimiz yıl karşılıklı savunma maddeleri içeren bir askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre iki ülke, dışarıdan gelen saldırılara karşı birbirini savunacak.



Rusya ile Ukrayna arasında 22 Şubat 2022'de başlayan savaş, şiddetli saldırılarla devam ediyor. ABD öncülğündeki barış görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmadı.