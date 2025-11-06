Ukrayna savaşında son durum: Rusya çemberi daraltıyor, Kiev İHA'larla karşılık veriyor

Rusya-Ukrayna savaşının en şiddetli cephelerinden biri olan Donetsk bölgesindeki stratejik Pokrovsk kentinde çatışmalar yoğunlaşırken, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya topraklarının derinliklerindeki noktaları hedef alıyor.

Kiev, mevcut cephe hattında ateşkes sağlanması yönünde açıklamalarda bulunurken, Moskova nükleer denemelere yeniden başlama ihtimalini gündeme getirdi.

POKROVSK'TA ÇEMBER DARALIYOR

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk üzerindeki kontrolünü güçlendiriyor ve kentte sokak çatışmaları yaşanıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın, birliklerinin kuşatıldığı yönündeki iddialarını yalanlayarak Pokrovsk ve yakındaki Mırnograd’daki kanatları güçlendirme çabalarının sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir gün önce Pokrovsk'un yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki birlikleri ziyaret ederek hizmetlerinden ve ülkeyi savunmalarından ötürü teşekkür etmişti.

Taraflar Pokrovsk ve civarındaki çatışmalara ilişkin çelişkili açıklamalar yapsa da Ukraynalı askeri analistler son günlerde durumun hızla kötüleştiğini belirtiyor.

Cephe hattı haritaları, Rus kuvvetlerinin şehirdeki Ukrayna birliklerini kuşatmaktan yalnızca birkaç kilometre uzakta olduğunu gösteriyor.

Associated Press (AP) ajansının aktardığına göre, Washington merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) de "Rus kuvvetleri Pokrovsk yönünde ilerlemeye devam ediyor ve Pokrovsk'un içinde giderek daha rahat hareket ediyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cepheyi açık kaynaklı görüntülerle takip eden Ukraynalı DeepState projesi ise Rus kuvvetlerinin Pokrovsk’taki ilerleyişinin ivme kazandığını gösteren haritalar yayınladı.

Yapılan değerlendirmede, "Durum hala kritik" denildi. Ukrayna ordusunda tanınmış bir asker olan Artem Karyakin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin "şehrin her mahallesinde olduğunu" yazdı.

Karyakin, "Oradan iyi haber yok, durum gerginliğini koruyor. Rus kuvvetleri henüz şehrin kontrolünü tam olarak ele geçirmemiş olsa da çatışmalar devam ediyor" diye ekledi.

UKRAYNA TARAFINDA ASKERİ STRATEJİ TARTIŞMALARI BAŞLADI

Ukrayna, hafta sonu olası bir kuşatmayı önlemek amacıyla Pokrovsk'a özel kuvvetler sevk etti.

Fakat The Guardian'a göre bu operasyon sahadaki durumu Kiev lehine değiştirmedi. Bazı Ukraynalı ve Batılı yorumcular, Kiev'in Pokrovsk'u savunma kararını sorgulayarak bunun askerleri kaybedilmiş bir savaşta büyük bir tehlikeye attığını savunuyor.

Finlandiya merkezli Black Bird Group analisti Emil Kastehelmi, "Ukrayna, Pokrovsk'ta maliyetli bir hatayı tekrar ediyor olabilir" dedi.

Kastehelmi, bu durumu daha önce Vuhledar ve Kursk'ta görülen ve Ukrayna'nın uzun süren çatışmaların ardından terk etmek zorunda kaldığı bölgelerdeki çekilme konusundaki isteksizliğe benzetti.

Savaştan önce yaklaşık 50 bin nüfusa sahip olan Pokrovsk, Donetsk bölgesindeki son büyük savunma hattını oluşturan kentsel kaleleri birbirine bağlayan kritik bir otoyol üzerinde yer alıyor.

Bunun yanı sıra Ukrayna ordusu, asker sayısındaki ciddi eksiklikler ve ikmal hatlarını kesen sürekli Rus İHA saldırıları gibi geçmişte geri çekilmelere neden olan baskılarla mücadele ediyor.

Moskova'nın son zamanlarda cephe hattının çok ötesindeki hedefleri vurabilen jet motorlu süzülen bombalar kullanmaya başlaması da Ukrayna'nın hava savunması üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

UKRAYNA BOŞ DURMUYOR

Cephede bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna'nın uzun menzilli İHA'larla savaşı Rusya'nın derinliklerine taşıdığı görülüyor.

AP'nin haberine göre, yerel yetkililer Ukrayna'ya ait İHA'ların Rusya'nın yaklaşık 1300 kilometre içindeki bir sanayi tesisine saldırdığını duyurdu.

Başkurdistan Bölge Valisi Radiy Habirov, Sterlitamak kentindeki bir sanayi tesisini hedef alan iki İHA'nın düşürüldüğünü ve can kaybı olmadığını söyledi.

Öte yandan şehir yönetimi, Sterlitamak Petrokimya Tesisinin su arıtma bölümünde bir patlama meydana geldiğini ve tesisin kısmen çöktüğünü bildirdi. Kauçuk ve havacılık yakıtı üreten tesise daha önce saldırı düzenlenmemişti.

Son günlerde Ukrayna'dan yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisi ve petrokimya tesisinin bulunduğu sanayi bölgesinde de patlamalar duyuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Başkurdistan ve Nijniy Novgorod'un da aralarında bulunduğu bölgelerde gece boyunca 85 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü iddia etti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FÜZE SALDIRILARI

Diğer yandan Rusya'nın Vedomosti gazetesinin Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre dün Rusya ordusu Ukrayna'da orduya destek sağlayan ulaşım ve enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.

Ayrıca bir İHA montaj atölyesi, mühimmat depoları ile 142 bölgede Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerlerin geçici üsleri vuruldu.

Bir gün önce de Kinjal hipersonik füzeleri ve İHA'larla Ukrayna'nın savunma sanayii ve enerji tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın gece boyunca Dnipropetrovsk bölgesini İHA, füze ve topçu ateşiyle bombaladığını, bir kişinin öldüğünü ve ikisi çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece yedi füze ile 130 taarruz ve sahte hedef İHA'sı fırlattığını duyurdu.

Romanya Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın gece saatlerinde NATO üyesi ülkenin sınırına yakın bir noktada, Ukrayna'nın Tuna limanı altyapısına iki saldırı düzenlediğini açıkladı.

DİPLOMASİ CEPHESİNDE DURUM NE?

Savaş sahasındaki bu yoğunluk diplomatik alandaki hareketlilikle paralel ilerliyor. Anadolu Ajansı'na (AA) röportaj veren Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kislitsya, savaşın "mevcut temas hattında" bir ateşkesle durdurulması gerektiğini söyledi.

Kislitsya, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarafların şu anki savaş hatlarında durması ve bunlara dayanarak müzakere etmesi gerektiği" yönündeki ifadesi üzerine, "Başkan Trump'ın ve Ukrayna'nın pozisyonunun aynı olduğunu düşünüyorum. Savaş mevcut temas hattında bir ateşkesle durmalı ve ardından tüm müzakereler mevcut temas hattından başlamalıdır" diye konuştu.

Kislitsya, Ukrayna'nın Rusya'ya bir anlaşmaya varmak için ne gibi teklifler sunabileceği sorusuna, "Zaten pek çok taviz verdik. Rusya açısından ciddi olmanın ve müzakerelere ve barış sürecine dahil olmanın zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.

Trump ile Zelenskiy arasındaki son görüşmenin "zor ama yapıcı" geçtiğini belirten Kislitsya, Washington'un Moskova'nın "manipülasyon ve oyalama taktikleri" karşısında sabrını yitirdiğini düşündüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ukraynalı yetkili ayrıca Tomahawk füzeleri ve Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin beklentilerinin "gerçekçi" olduğunu ve müzakerelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bununla beraber Kislitsya, Türkiye'nin diplomatik çabalarını överek savaş boyunca hem Kiev hem de Moskova ile açık kanalları sürdürebilen az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirtti.

Ukraynalı Bakan Yardımcısı, "Türkiye, bu yıl sadece İstanbul'da üç toplantıya ev sahipliği yaptı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bizzat katılarak süreci kolaylaştırmak için elinden geleni yapmasını gerçekten takdir ediyoruz" dedi.

Kislitsya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış sürecindeki rolüne de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği de çok belirgin. Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki temaslar düzenli ve içerik dolu. Hepimizin ulaşmayı umduğu çatışma sonrası düzenlemeyle ilgili çok önemli konuları görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.