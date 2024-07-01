Ukrayna Savaşı'nın Batı'ya faturası: Bu yıl ne kadar yardım edildi?

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerden bu yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar destek alındığını bildirdi. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana ise Batılı ülkelerden toplamda 85,4 milyar dolarlık destek alındı.

Ukrayna Savaşı'nın Batı'ya faturası: Bu yıl ne kadar yardım edildi?
Foto: Reuters

Maliye Bakanlığı, 2024 yılının ilk altı ayında Batılı destekçilerinden savaşta kullanmak üzere ne kadar mali yardım alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk yarısında 20,2 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde desteğin 13,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

85,4 MİLYAR DOLARLIK DEV DESTEK

Ukrayna Maliye Bakanlığı, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirmişti.

Ülke bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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