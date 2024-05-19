Ukrayna savaşta ABD yardımı istiyor: Silah politikası değişecek mi?

ABD'li savunma yetkilileri, Ukrayna'nın aynı zamanda Amerikan silahlarının Rusya içindeki askeri hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını istediğini söyledi.



Talep, Rusya'nın Ukrayna'daki en büyük toprak kazanımını yaklaşık 18 aylık bir aranın ardından Harkov kentinde elde etmesinden sonra geldi. ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın geçen hafta yaptığı talebin incelenmekte olduğunu söyledi.

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POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINA GELEBİLİR



ABD'nin silah yönetmeliği konusunda değişikliği kabul etmesi, yönetimin büyük bir politika değşikliğine gittiği anlamına gelebilir.



Washington, uzun süredir savaşta Ukrayna'yı desteklerken bir yandan Moskova ile arasındaki askeri gerilim riskini azaltmaya çalışıyor.



Hava Kuvvetleri Orgeneral CQ Brown Jr. gazetecilere, "Rusya'ya saldırmak için ABD'den yardım istediler. Bu bir silah sistemine özel değildi ama Rusları vurmaya yönelik ek bir yardımdı" diye konuştu.



Rusya'nın bu ayın başındaki sınır ötesi saldırısı, Ukrayna'yı askerlerini ve kaynaklarını ülkenin diğer bölgelerinden çekmeye zorladı.



Bu da, uzun süredir ABD tarafından sağlanacak ek silahları bekleyen, zaten asker sayısı az olan ordunun üzerinde baskı yarattı.



RUSYA'DA AMERİKAN SİLAHLARININ KULLANILMASI



Beyaz Saray sözcüsü, mevcut ABD politikasının bu tür hedefleme yardımı sağlanmasını veya Rusya'da Amerikan silahlarının kullanılmasını desteklemediğini söyledi.



Sözcü, "Uzun süredir devam eden politikamız nedeniyle Rusya'ya yönelik saldırıları teşvik etmiyoruz veya buna izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.



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ABD VE RUSYA ARASINDA ASKERİ GERİLİM



ABD, Ukrayna'ya füze ve silah sistemlerini, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanılmamaları şartıyla sağlamıştı.



Ukrayna'nın kabul ettiği bu şartın amacı, çatışmanın ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi riskini azaltmaktı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı eylül 2022'de ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeler sağlaması halinde "kırmızı çizgiyi geçeceği" ve Kremlin'in gözünde "çatışmanın doğrudan tarafı" olarak görüleceği konusunda uyarmıştı.