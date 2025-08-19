Ukrayna: "Savaştan sonra ordumuz hemen küçülmeyecek"

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıhal, hükümetin eylem programını tanıttığı toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna için uzun süre, hatta kalıcı bir tehdit olmayı sürdüreceğini belirterek, “Güvenliğimizin en önemli teminatı, en iyi teknolojiyle donatılmış, iyi eğitilmiş ve güçlü şekilde finanse edilen ordumuzdur” dedi.

"SÜREÇ DİKKATLE HESAPLANACAK"

Bakan, savaş sonrası ordunun yapısı konusunda Ukrayna’nın uluslararası ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Ordunun profesyonel ve sözleşmeli personelden oluşacağını vurgulayan Şmıhal, “Ordu bir anda küçülmeyecek, süreç dikkatle hesaplanarak yürütülecek” ifadelerini kullandı.



Şmıhal, Silahlı Kuvvetler’in savaş sonrası büyüklüğüne dair net bir rakam verilmediğini, 1 milyon, 800 bin ya da başka bir sayının halen değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi ve görüşmelerin, Ukrayna ordusunun Avrupa’nın ve NATO’nun doğu kanadını güvenli şekilde koruyacak seviyeye ulaştırılması hedefiyle sürdüğünü açıkladı.