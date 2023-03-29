Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Alman zırhlı aracını arazide test etti

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna bayrakları ile donatılan 3 adet Alman zırhlı muharebe aracının birine binerek eğitim alanında gerçekleştirilen uyum çalışmasına katıldı.
Bazı kaynaklar, Alman hükümetinin geçen hafta 18 Leopard ana muharebe tankı ile 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya teslim ettiğini öne sürmüştü.
Alman hükümetinin güvenlik kaygıları nedeniyle silah sevkiyatının tam güzergahını gizli tuttuğuna yer verilen haberde, Alman ordusunun son iki ay içinde Ukraynalı askerleri hızlı bir eğitim programıyla eğittiği hatırlatıldı.
Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023
Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!
Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!
Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV
"CHALLENGER 2 TANKLARI TESLİM EDİLDİ"
Reznikov, sosyal medya hesabından Batı’nın "tank koalisyonu" çerçevesinde Ukrayna’ya sağlanan tanklara ilişkin açıklama yaptı.
"İngiltere'nin tedarik ettiği Challenger 2 tankları ülkemize yeni geldi." diyen Reznikov, tanklar için İngiltere yönetimine ve halkına teşekkür etti.
Bakan Reznikov, tankların test sürüşünün yapıldığını ve yakında bunların savaştaki görevlerine başlayacağını belirtti.