Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Alman zırhlı aracını arazide test etti

"CHALLENGER 2 TANKLARI TESLİM EDİLDİ"



Reznikov, sosyal medya hesabından Batı’nın "tank koalisyonu" çerçevesinde Ukrayna’ya sağlanan tanklara ilişkin açıklama yaptı.



"İngiltere'nin tedarik ettiği Challenger 2 tankları ülkemize yeni geldi." diyen Reznikov, tanklar için İngiltere yönetimine ve halkına teşekkür etti.



Bakan Reznikov, tankların test sürüşünün yapıldığını ve yakında bunların savaştaki görevlerine başlayacağını belirtti.

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