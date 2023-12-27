Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus gemisi artık bir denizaltı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı savaşçılar Rus Novocherkassk büyük çıkarma gemisini modifiye ettiler. O artık bir denizaltı. Ukraynalı pilotlar mükemmel bir iş çıkardı. Kırım Ukrayna'dır. Burada işgalcinin filosuna yer yoktur” denildi.



SHAPPS: RUS FİLOSUNUN YÜZDE 20’Sİ YOK EDİLDİ



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gemiye düzenlenen saldırının ardından dün yaptığı açıklamada, “Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor. Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler. Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor.” demişti.