Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yenileme: 6 bakan yardımcısı ve devlet sekreteri görevden alındı

Melniçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Savunma Bakanı'nın 6 yardımcısı ile Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri'nin görevden alınmasına ilişkin karar alındığını belirtti.



Melniçuk, karara göre, Savunma Bakan Yardımcıları Volodimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Anna Malyar, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Konstantin Vaşçenko'nun görevden alındığını aktardı.



SAVUNMA BAKANI AY BAŞINDA DEĞİŞTİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ay başında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u değiştirme kararını açıklamasının ardından Reznikov, 4 Eylül'de parlamentoya istifa dilekçesini sunmuş, parlamento da istifasını kabul etmişti.



Zelenski'in Savunma Bakanlığı için önerdiği Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un adaylığı 6 Eylül'de parlamento tarafından onaylanmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin