Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yenileme: 6 bakan yardımcısı ve devlet sekreteri görevden alındı

Ukrayna Bakanlar Kurulunun Ukrayna Parlamentosu'ndaki Daimi Temsilcisi Taras Melniçuk, Savunma Bakanı'nın 6 yardımcısı ile Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri'nin görevden alındığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yenileme: 6 bakan yardımcısı ve devlet sekreteri görevden alındı
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Melniçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Savunma Bakanı'nın 6 yardımcısı ile Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri'nin görevden alınmasına ilişkin karar alındığını belirtti.

Melniçuk, karara göre, Savunma Bakan Yardımcıları Volodimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Anna Malyar, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Konstantin Vaşçenko'nun görevden alındığını aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yenileme: 6 bakan yardımcısı ve devlet sekreteri görevden alındı - 1

SAVUNMA BAKANI AY BAŞINDA DEĞİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ay başında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u değiştirme kararını açıklamasının ardından Reznikov, 4 Eylül'de parlamentoya istifa dilekçesini sunmuş, parlamento da istifasını kabul etmişti.

Zelenski'in Savunma Bakanlığı için önerdiği Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un adaylığı 6 Eylül'de parlamento tarafından onaylanmıştı.

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