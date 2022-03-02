Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan molotof kokteyli rehberi: Tankların zayıf noktalarını gösterdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda yedinci güne girildi. Rus birlikleri ülkenin birçok kentini kuşatmış durumda.

Ayrıca kilometrelerce uzunluktaki Rus ordusu Ukrayna'ya sert bir darbe vurmak için Kiev'in kapısına dayandı.

Ukraynalılar askerleriyle birlikte çatışmalara katılıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı Ukraynalıların, Rus tanklarına molotof kokteyli attığı görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Twitter'dan ilginç bir rehber paylaştı. Bakanlık vatandaşlara molotof kokteyli tarifi verdi.

TANKLARIN ZAYIF NOKTALARI GÖSTERİLDİ

Savunma Bakanlığı ayrıca Rus tanklarının zayıf noktalarını göstererek, vatandaşları nereye saldırmaları konususunda yönlendirdi.

Bakanlık molotof kokteyli için tarif verildi. Fitil için yağlı bir bez kullanılması gerektiği belirtildi.

Paylaşımın ikinci karesinde ise molotof kokteylinin nerelere atılması gerektiği öğretildi. Rus tanklarının arkasında motor havalandırması bulunduğu ve tankı hareketsiz hale getirmek için buralara saldırılması tavsiyesi verildi.

Ayrıca tank namlusunun altında optik cihazların yer aldığı bu nedenle buralara saldırı düzenlenmesi halinde içeridekilerin dışarıyı göremeyeceklerine dikkat çekildi.