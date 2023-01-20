Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı başladı

Kremlin: Batı'nın tankları Rusya'nın amacına ulaşmasını engelleyemez Haberi Görüntüle

Bakan Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılmak üzere bugün Almanya'ya geldi.



Ramstein Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, ilk olarak Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.



Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Akar, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra aralarında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak’ın da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.



Diğer taraftan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, açılış konuşmasında Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 8. kez toplandığını belirterek, grubun çok çalkantılı bir dönemde bir araya geldiğini ancak bu grupta kararlılığın ve birliğin görüldüğünü ifade etti.

Yaklaşık 50 ülkenin toplantıya katıldığını ve bu formatta Ukrayna’ya yardım ettiğine dikkati çeken Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 11 ay önce saldırı başlattığında Ukrayna’nın yıkılacağını düşündüğünü söyledi.



Austin, ancak Putin’in Ukrayna halkının cesaretini ve Ukrayna ordusunun yeteneklerini hesaplamadığını belirterek, "Bizim kararlılıkla Ukrayna'nın yanında yer almayı sürdürmemiz lazım. Bu, yavaşlama zamanı değil, daha derine inme zamanı. Ukrayna halkı bizi izliyor, Kremlin bizi izliyor ve tarih de bizi izliyor" dedi.



Ukrayna’nın kendisini savunma kapasitesini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Austin, Rusya’nın Ukrayna’yı almak istediğini bildiklerini, bundan dolayı saldırılarını artırdığını ve Ukraynalı sivilleri öldürdüğünü kaydetti.



Austin, Rusya ordusunun Ukrayna’daki şehirleri ve insanları bombalamayı sürdürdüğünü ve elektrik santrallerini de hedef aldığını ifade ederek, Rusya’nın Ukrayna’nın cesaretini ve iradesini kurmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını belirtti.



Austin, Rusya’nın mühimmatının tükenmeye başladığını ve savaş alanında büyük kayıplarının olduğunu dile getirdi.



Toplantıya katılımdan Ukrayna’ya desteğin ne kadar güçlü olduğunun görüldüğüne işaret eden Austin, ABD’nin desteği artırdığını, geçen ay Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna’ya verileceğini açıkladığını anımsattı.



Bradley zırhlı muharebe araçlarının bu askeri yardım paketine dahil olduğunu anlatan Austin, bugün de Ukrayna'da 2,5 milyar dolar değerinde askeri yardım paketinin açıklandığını belirtti.



Böylelikle ABD’nin şimdiye kadar Ukrayna'ya askeri desteğinin 26 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Austin, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin bu yeni yardım paketiyle artacağını kaydetti.



Diğer ülkelerin de çeşitli askeri araçları Ukrayna’ya vereceklerini açıkladıklarına dikkati çeken Austin, bu savaşta önemli bir noktaya gelindiğini, destek konusunda gevşememek gerektiğini ifade etti.



Austin, Ukrayna halkının ve Kremlin'in bu toplantıyı takip ettiğini belirterek, Ukrayna’yı Rusya’nın emperyalist emellerine karşı destekleyeceklerini vurguladı.



ZELENSKİ SİLAH DESTEĞİNE DEVAM EDİLMESİNİ İSTEDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya ile savaşta en önemli konularının zaman olduğunu dile getirerek, zaman kaybetmeden silah desteğine devam edilmesini istedi.



Ramstein'daki toplantıya çevrim içi bağlanan Zelenski, toplantıya katılan ve kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti.



Zelenskiy, Batılı müttefiklerinden tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri göndermelerini istedi.



Volodomir Zelenski, "Zaman çok önemli, zaman bizim silahımız olmalı. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz." dedi.



Ancak beraber olunması durumunda güçlü olunduğuna işaret eden Zelenski, "Fazla zamanımız yok. Rus terörü her gün devam ediyor. Şehirlerimiz bu terörden etkileniyor. Rusya'nın açtığı bu savaş bize gecikmememiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.



Rus roketleri için hava savunma sistemi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, desteğin devam etmesinin önemini vurguladı.



Verilecek desteğin Ukrayna'nın savaşı kazanması için önemli olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Kremlin, bu savaşı kaybetmek zorunda. Sizler, güçlü ülkelerin güçlü temsilcilerisiniz. Tüm gücümüzle Rusya'yı durdurmalıyız. Buradan tank sayısından daha çok prensipten bahsediyoruz, bu prensipler özgürlük ve barıştır. Hızlı karar alarak bizi desteklemenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.