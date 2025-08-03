Ukrayna, Soçi'de petrol deposunu vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’nin tesislerinden birini vurması sonrası Soçi'deki petrol deposuna saldırdı.



Soçi bölge valisi yangının Ukrayna Ordusu'na bağlı dronların saldırısı sonucu çıktığını açıkladı.



Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

120 itfaiyecinin yangını söndürmek için çalıştığı bilgisi paylaşıldı.



Rusya sivil havacılık otoritesinden yapılan açıklamada ise hava trafiğinde güvenliği sağlamak için Soçi havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

