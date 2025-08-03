Ukrayna, Soçi'de petrol deposunu vurdu

Rusya'nın Soçi şehrinde bir petrol deposunda yangın çıktı. Bölge valisi yangının sebebinin Ukrayna ordusunun dron saldırısı olduğunu açıkladı.

Ukrayna, Soçi'de petrol deposunu vurdu

, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’nin tesislerinden birini vurması sonrası 'deki petrol deposuna saldırdı.

Soçi bölge valisi yangının Ukrayna Ordusu'na bağlı dronların saldırısı sonucu çıktığını açıkladı.

Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

120 itfaiyecinin yangını söndürmek için çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya sivil havacılık otoritesinden yapılan açıklamada ise hava trafiğinde güvenliği sağlamak için Soçi havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Zaporijya'nın tesisi vuruldu

Zaporijya'nın tesisi vuruldu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...