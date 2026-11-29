The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Ukrayna ordusu, Rusya'nın cephe gerisindeki askeri unsurlarını, lojistik hatlarını ve ikmal noktalarını hedef alan orta menzilli insansız hava aracı (İHA) operasyonlarında büyük ölçüde Starshield hizmetine bağımlı durumda.

NYT'ye konuşan Ukraynalı askeri yetkililer, Starshield terminallerine sonbaharda iki ayrı dönemde hız sınırı getirildiğini, 10 Kasım'dan itibaren Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarında aynı kısıtlamayla yeniden karşılaştıklarını aktardı.



STARSHIELD'A BAĞIMLILIĞI AZALTMAK AMACIYLA ALTERNATİF ARAYIŞI



Yetkililer, bu kapsamda Kiev yönetiminin Starshield'a bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif iletişim sistemlerini değerlendirmeye başladığını kaydetti.

Bazı İHA ekiplerinin, diğer İHA'lar aracılığıyla radyo sinyallerini ileten ağ sistemlerini ve hücresel iletişim altyapısını kullandığını ifade eden yetkililer, bazı birliklerin de İsrail merkezli uydu iletişim sağlayıcısı HiSKY'ın sistemine yöneldiğini belirtti.

Yetkililer, bu alternatiflerin çeşitli dezavantajları bulunduğunu, hücresel ağların yalnızca belirli bölgelerde kullanılabildiği ve Rusya tarafından daha kolay engellenebildiğini söyledi.



HiSKY, RUSYA TOPRAKLARINDA DA ÇALIŞABİLİYOR



Öte yandan HiSKY sisteminin Starlink 'ten farklı olarak Rusya topraklarında da çalışabildiğini ve Ukrayna birlikleri tarafından Rus balistik füze fırlatma sistemlerini tespit etmek amacıyla kullanıldığını kaydeden yetkililer, HiSKY'ın kullanımı için Starlink terminallerine kıyasla daha fazla teknik uzmanlık gerektiğini ve operasyonlar sırasında uzman personelin hazır bulunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Ukrayna ordusu, ekimde Starlink sistemiyle ilgili belli kısıtlamaların meydana geldiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, yavaşlayan internet hizmetinin "kısıtlamalardan önceki hıza" geri döndüğünü belirtmiş, 12 Kasım'da ise yeniden hız konusunda kısıtlamaların yaşandığını belirtmişti.