Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Beşşar Esad rejimi ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Esad rejiminin Rusya'nın işgal ettiği Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararının ardından Ukrayna, Esad rejimi ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınadıkları belirtildi.Açıklamada, Esad rejiminin söz konusu kararının Ukrayna tarafından dostane olmayan bir eylem, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:“Suriye rejiminin, Kremlin’deki küratörlerinin talimatıyla Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal yönetimlerine sözde öznellik kazandırmaya çalıştığından şüphemiz yok. Bu dostane olmayan eyleme cevaben Ukrayna, 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca, konsolosluk ilişkilerini kesmeden Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurur.”Açıklamada, ayrıca Ukrayna’nın Esad rejimine karşı ticari ambargo dahil Suriyeli tüzel kişiler ve şahıslara yönelik yaptırım uygulama sürecini başlattığı da aktarıldı.Esad rejiminin dün sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmi olarak tanıdığı açıklanmıştı.