Ukrayna, Suriye'ye tahıl tedarik etmeye hazır

Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval, küresel bir tahıl ve yağlı tohum üreticisi ve ihracatçısı olan Ukrayna'nın, eski Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye gıda tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.



Rus ve Suriyeli kaynaklar daha önce Rusya'nın Suriye'ye buğday tedarikinin yeni hükümet konusundaki belirsizlik ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.



Suriye, Esad döneminde geleneksel olarak Rusya'dan gıda ithal ediyordu.