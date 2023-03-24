Ukrayna: Tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettik

Açıklamada, Rusya’nın uluslararası normları ihlal ederek aralarında ağır hasta ve yaralıların, sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu binlerce Ukrayna vatandaşını esir tuttuğu ileri sürüldü.



Tüm bu esirlerin herhangi bir koşul olmaksızın ülkesine geri gönderilmek suretiyle Ukrayna’ya iade edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Rusya, sivilleri ve savaşta doğrudan yer almayanları esir tutmayı sürdürmekle kalmayıp Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin, alıkonulma yerlerine girmesine bile izin vermiyor.” ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Rusya’nın esirler için kasıtlı olarak insanlık dışı koşullar yarattığı öne sürülerek, uluslararası insancıl hukuka uymaya zorlamak ve yasa dışı olarak gözaltına alınan Ukrayna vatandaşlarının esaretten kurtarılması için uluslararası topluma Rusya’ya baskıyı artırma çağrısı yapıldı.



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