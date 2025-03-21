Ukrayna ve ABD heyetleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelecek

Norveç'in başkenti Oslo'da resmi temaslarda bulunan Zelenski, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Zelenski, buradaki konuşmasında, savaşın sürdüğü 3 yıl boyunca verdikleri desteklerinden dolayı Norveç halkı ve hükümetine teşekkür etti.



Rusya'nın ülkesine karşı savaş başlattığını belirten Zelenski, mücadele ederek Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduklarını söyledi.



Zelenski, ABD, Avrupa ülkeleri ve tüm müttefiklerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlaması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, Norveç'in de bu süreçte yer almasının önemli olacağını anlattı.

"SAVAŞIN SONLANMASINI HERKESTEN ÇOK İSTİYORUZ"



Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil bir şekilde kalıcı olarak sonlandırılması yönünde çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bunu dünyada herkesten daha çok istiyoruz." dedi.



Ateşkesi sağlamasına zorlamak için Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini savunan Zelenski, havada ve denizde ateşkesin uygulanması yönünde ABD ile görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.



Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda gerçekleştirdiği görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini vurguladı.

"ABD VE UKRAYNA TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELECEK"



Artık Ukrayna ile ABD heyetlerinin ateşkes konusunu teknik düzeyde ele alması gerektiğini ifade eden Zelenski, bunun için iki ülke temsilcilerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini bildirdi.



Zelenski, şöyle konuştu:



"Görüşme, Ukrayna ve ABD arasında olacak. Sonra ABD ile Rusya (arasında). Ya da benim söylediğim gibi, aynı konu hakkında bir ülkede paralel toplantılar olacak."



Trump ile görüşme sırasında, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım statüsü hakkında konuşmadıklarını aktaran Zelenski, Kırım'ın Ukrayna'nın yarımadası olduğunu vurguladı.



ABD'nin, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği Zaporijya Nükleer Güç Santralini devralmak istemesiyle ilgili iddialar hakkında konuşan Zelenski, Trump ile konuşmasında bu konuyu ele almadıklarını kaydetti.



Söz konusu nükleer santralin Ukrayna'ya ait olduğunu belirten Zelenski, "Tüm nükleer santraller Ukrayna halkına aittir. Bunlar devletin nükleer santralleridir." ifadesini kullandı.



Zelenski, "Yatırım yapmak, modernize etmek istiyorlarsa, bu ayrı bir konu. Bu konu açık, konuşabiliriz ama mülkiyet konusunu Başkan Trump ile kesinlikle görüşmedik." dedi.



Ukrayna'nın aslında bir NATO üyesi olması durumunda güvenlik sorunu çözülmesi açısından bunun önemli olacağını dile getiren Zelenski, "Bunu gerçekten istiyoruz, bunun birçok sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Ama konuşulacak bir şey yok. NATO'nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri, NATO'da Ukrayna'yı desteklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.