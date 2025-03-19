Ukrayna ve Rusya 175'er savaş esirini takas etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak 175 savaş esirini takas edeceği açıklandı. Söz konusu esirlerin takası bugün gerçekleştirildi.



Putin ayrıca Ukrayna'da enerji altyapısına saldırıları 30 günlüğüne durdurmayı kabul etmişti.