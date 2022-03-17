Ukrayna ve Rusya arasında 15 maddelik barış planı iddiası: Kremlin yalanladı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasında 15 maddelik geçici bir barış planı olduğunu öne sürdü. Bu maddelere göre, ateşkes sağlanacak, Ukrayna tarafsızlığını ilan edecek ve silahlı kuvvetlerinin sınırlandırılmasını kabul edecek. Ardından, Rusya Ukrayna'dan çekilecek.

FT, ayrıca tarafların 15 maddelik geçici bir barış planında önemli ilerleme kaydettiğini iddia etti ve haberini müzakerelerle bağlantılı 3 kişiye dayandırdı.



Bununla birlikte, geçiçi barış planına göre Ukrayna, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçecek, yabancı ülkelerin askeri üslerine veya silahlarına ev sahipliği yapmacağı garantisi de verecek.



Bunun karşılığında Ukrayna; ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerden koruma sağlayacak.

Diğer taraftan, Batı ülkelerinin vereceği güvenlik garantileri konusunda, Kırım ve Donbas bölgesinin statüsünün uzlaşma konusunda engel çıkarabileceği belirtiliyor.



Ukrayna tarafı ise anlaşma için öncelikli olarak Rus askerlerinin çekilmesini de şart koşuyor



Ukrayna tarafı, Rusya'nın samimiyeti konusunda da kaygılı.. Ukraynalı yetkililer, Rusların cepheye mühimmat ve asker sevikayatı yapabilmek için zaman kazanmaya çalıştığından endişe ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 22. gününde ülkedeki son durum.

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV'DAN AÇIKLAMA



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya heyetinin Ukrayne ile yapılan görüşmelerde büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Heyetimiz muazzam bir çaba sarf ediyor ve daha hazırlıklı olduğun gösteriyor. Bir belge üzerinde anlaşmak, tüm parametrelerine uymak ve uygulamak, şu anda olanları çok hızlı bir şekilde durdurabilir" açıklamasını yaptı.



Diğer taraftan FT'nin 15 maddelik barış planı iddası hakkkında da yorum yapan Peskov, "Bu doğru değil, doğru olan bazı kısımlar var ama genel olarak yanlış. Müzakerelerde bir İlerleme olduğunda Kremlin'in bunu açıklayacaktır. Diğer sorularınızı Financial Times'a yöneltin" dedi.