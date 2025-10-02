Ukrayna ve Rusya'dan yeni esir takası: Karşılıklı 185 kişi serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 185 Rus askerinin geri getirildiği ve karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 185 savaş esirinin teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 20 sivilin de geri getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, özgürlüğüne kavuşan Rus askerlerinin ve sivillerin Belarus Cumhuriyeti'nde olduğunu belirterek, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın verildiğini kaydetti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 185 askerin ve 20 sivilin serbest bırakıldığını aktararak, kendilerine ihtiyaç duydukları desteğin verileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, “Bu takası mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Herkesi geri getirmeliyiz ve bunun için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.