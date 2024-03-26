Ukrayna yanlısı Rus militanın saldırısı engellendi: Tutuklanırken kendini havaya uçurdu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Samara bölgesinde Ukrayna yanlısı Rus militan tarafından düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.



Moskova Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güvenlik güçleri için çalışan bir Rus'un, saldırı planladığı iddiasıyla Samara bölgesinde tutuklandığı sırada üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü bildirdi.

Samara bölgesindeki Rusya Federal Güvenlik Birimi (FSB) Ukrayna özel servislerinin himayesi altında faaliyet gösteren Rus Gönüllü Birlikleri'ne bağlı 1994 doğumlu bir Rus vatandaşı tarafından planlanan bir terör eylemine işaret etti.

FSB, "Fail yakalandığında, ele geçirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti ve ölümcül yaralar aldı. Ne güvenlik personeli ne de siviller yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

