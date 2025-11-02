Ukrayna yasağı kaldırdı, gençlerin ülkeden çıkışı arttı

İsviçre Göç Sekreterliği’nin (SEM) verilerine göre, Eylül ayı başından bu yana yaklaşık bin genç Ukraynalı bu statü için başvuruda bulundu.



Bu artışın, Ukrayna’nın 18-22 yaş arası erkeklere yönelik yurt dışına çıkış yasağını kaldırmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. SEM, yeni çıkış düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden sadece birkaç gün sonra, Avrupa genelinde bu yaş grubundan gelen başvuruların arttığını doğruladı.

EYLÜL ORTASINDA YÜKSELDİ

İsviçre’de başvuruların sayısı Ağustos sonunda yalnızca 3 iken, Eylül ortasında 185’e kadar yükseldi. O dönemde yapılan tüm başvuruların üçte biri genç Ukraynalılardan geldi. Şu anda bu grup, toplam Statü S başvurularının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.



Ancak yetkililere göre, son haftalarda başvurularda bir durağanlaşma eğilimi görülüyor. Federal iltica merkezlerine girişlerin ve yeni başvuruların azalması, artışın zirvesinin geride kaldığına işaret ediyor.



SEM, bu kişilerin Ukrayna’da askere alınma yaşının 25 olması nedeniyle zorunlu askerlik baskısı altında olmadıklarını da vurguladı.



İsviçre’deki eğilim, Avrupa genelindeki tabloyla da örtüşüyor. Son iki ayda yaklaşık 100 bin genç Ukraynalı Polonya’ya, ayda 1.800 kişi ise Almanya’ya giriş yaptı.