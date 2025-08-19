Ukrayna, "yerli seyir füzesinin" seri üretimine başladı

Ukrayna’nın yerli savunma şirketi Fire Point tarafından üretilen füzenin resmi teknik özellikleri açıklanmazken, Ukrayna ordusu Flamingo’nun ne zaman aktif kullanıma gireceği konusunda henüz yorum yapmadı.

Ancak bu gelişme, Batı’dan silah tedarikinde yaşanan gecikmeler karşısında Kiev’in yerli üretime ağırlık verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kasım 2024’te ülkenin ilk 100 füzesini ürettiğini duyurmuştu. Zelenskiy, Nisan ayında yaptığı açıklamada ise cephede kullanılan silahların yüzde 40’ından fazlasının, insansız hava araçlarının ise yüzde 95’inden fazlasının Ukrayna’da üretildiğini vurgulamıştı.



Yaklaşık bin kilogramlık harp başlığı taşıdığı bildirilen Flamingo füzesi, Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırı kapasitesini artırması beklenen kritik bir silah sistemi olarak görülüyor.