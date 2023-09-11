Ukrayna yıllar sonra Boiko Kuleleri'ni Rusya'dan geri aldı

Petrol platformu olan Boiko Kuleleri olarak bilinen yapının özel bir operasyonla geri alındığı duyuruldu.



Boiko Kuleleri 2015'te Rusya tarafından işgal edilmiş ve o zamandan beri askeri amçlarla kullanılıyordu



Platformda radar ekipmanları ve helikopter pisti de bulunuyordu.



Rusya uluslararası kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen işgal ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yerel seçimler düzenledi.



Sandıktan beklendiği üzere Putin'in partisi oyların yüzde 70'inden fazlasını alarak galip olarak çıktı.



Ancak seçimlere Putin'in partisinin adayları dışındaki güçlü adayların katılımı engellendi.



Avrupa Konseyi seçimleri uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.



ABD'yse geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçimlerin sahte olduğunu belirtmişti.



Ukrayna: Rusya, Kiev'e İHA'larla saldırı düzenledi Haberi Görüntüle Sahadaysa Ukrayna'nın karşı saldırıları sürüyor.



Kiev yönetimi ülkenin güney ve doğu bölgelerinde kazanımlar elde ettiğini açıkladı.



2 kilometrekarelik alanın özgürleştirildiği duyuruldu.



Böylelikle Ukrayna karşı saldırılarının başından bu yana Bahmut yakınlarında elde edilen alan 49 kilometrekareye ulaştı. Sahada çatışmalar sürerken ABD'den de uyarı geldi.



ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley sahadaki hava koşullarının giderek kötüleşmeye başlayacağına dikkat çekti.

Kiev yönetimi kış şartlarında da savaşabileceğini iddia etse de, Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının yalnızca 6 haftası kaldığını söyledi.



Ukrayna'nın doğusunda yardım çalışmalarına katılan İspanyol ve Kanadalı 2 gönüllü Rus saldırılarının kurbanı oldu



Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırıda 2 kişinin de yaralandığını açıkladı



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'sa Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi



Alman Bakan Avrupa'nın kış döneminde de Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi



Bu Alman Bakan'ın Rusya'nın işgal girişimi başladığından bu yana 4. Ukrayna ziyareti oldu