Ukrayna yıllar sonra Boiko Kuleleri'ni Rusya'dan geri aldı

Rusya Ukrayna'da işgal ettiği bazı bölgelerde yerel seçime gitti. Seçimler büyük tartışma yaratmış durumda. Sahadaysa Ukrayna'nın karşı saldırıları sürüyor. Kırım açıklarındaki bir petrol platformu Ukrayna'nın özel operasyonuyla ele geçirildi. Operasyona ait görüntüler paylaşıldı.

Ukrayna yıllar sonra Boiko Kuleleri'ni Rusya'dan geri aldı
Kiev'e bağlı kuvvetler Boiko Kulelerine Ukrayna bayrağı asılmasının videosunu paylaştı (Reuters)

Petrol platformu olan Boiko Kuleleri olarak bilinen yapının özel bir operasyonla geri alındığı duyuruldu.

Boiko Kuleleri 2015'te Rusya tarafından işgal edilmiş ve o zamandan beri askeri amçlarla kullanılıyordu

Platformda radar ekipmanları ve helikopter pisti de bulunuyordu.

Rusya uluslararası kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen işgal ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yerel seçimler düzenledi.

Sandıktan beklendiği üzere Putin'in partisi oyların yüzde 70'inden fazlasını alarak galip olarak çıktı.

Ancak seçimlere Putin'in partisinin adayları dışındaki güçlü adayların katılımı engellendi.

Avrupa Konseyi seçimleri uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

ABD'yse geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçimlerin sahte olduğunu belirtmişti.

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Sahadaysa 'nın karşı saldırıları sürüyor.

Kiev yönetimi ülkenin güney ve doğu bölgelerinde kazanımlar elde ettiğini açıkladı.

2 kilometrekarelik alanın özgürleştirildiği duyuruldu.

Böylelikle Ukrayna karşı saldırılarının başından bu yana Bahmut yakınlarında elde edilen alan 49 kilometrekareye ulaştı. Sahada çatışmalar sürerken ABD'den de uyarı geldi.

ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley sahadaki hava koşullarının giderek kötüleşmeye başlayacağına dikkat çekti.

Kiev yönetimi kış şartlarında da savaşabileceğini iddia etse de, Milley, Ukrayna'nın karşı saldırısının yalnızca 6 haftası kaldığını söyledi.

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