Ukrayna, Yunanistan'dan gaz alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Yunanistan'ı ziyaret ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen Zelenski, görüşme öncesi gaz ithalatına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Yunanistan ile anlaşma yaptıklarını duyuran Zelenski, "Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Bugün, Ukrayna'ya doğalgaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık. Bu anlaşma, kış aylarında ithalatı mümkün olduğunca güvence altına almak için bir başka gaz tedarik yolu olacak" dedi.

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu belirten Zelenski, “Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılayacağız. Ukrayna Hükümeti ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı” diye konuştu.

Kiev'in Avrupa’daki ortaklarının, Avrupa ve Norveç bankalarının yardım ettiğini söyleyen Zelenski, şunları ekledi: “Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.