Ukrayna, Zafer Planı'nı Avrupa’ya sunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için bir Zafer Planı hazırladıklarını belirten Zelenski, "Rusya'yı, savaşı adil bir şekilde bitirmeye zorlama stratejimizi (Zafer Planı) tüm Avrupalı ortaklarımıza bu hafta sunacağız." ifadesini kullandı.



Zelenski, planı Ukrayna halkına da tanıtacaklarını kaydederek, "Zafer Planı, ortaklarımızdan aldığımız ilk yanıtla elbette kamuoyuna açıklanacak. Bizim, Ukrayna'da hepimizin, gerçekten maksimum desteğe ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

ZAFER PLANI NEDİR?

Ukraynalı lider, daha önce "Zafer Planı" ile ilgili ayrıntılara girmeyi reddetse de dört aşamalı olduğunu belirttiği planının Kursk'a sınır ötesi operasyon ile başladığını söylemişti.

Zelenski, planın başarısının "Biden'a bağlı olduğunu" ve ABD'nin "bu planın gereksinimlerini Ukrayna'ya verip vermemesinin" belirleyici olacağını kaydetmişti.

Ukraynalı lider geçtiğimiz haftalarda planı ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris'e sunmuştu.