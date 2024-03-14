Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenledi

Rus yönetimi, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombaladığını açıkladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'nin Rusya kontrolündeki yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun santraldeki kritik bir altyapı tesisini bombaladığını duyurdu.



Santral, dizel yakıt tanklarının bulunduğu bir çitin yakınına patlayıcı bir cihaz bırakıldığını bildirerek "Bu tür saldırılar kabul edilemez" açıklamasını yaptı.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, santrale yönelik saldırı tehlikesi konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.



İki yılı aşkın bir süredir savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna, elektrik hatlarını kesen ve jeneratörleri tehlikeye atan geçmişteki bombardımanlar için birbirlerini suçluyor.