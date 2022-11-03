Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin enerjisi kesildi

İlişkili Haberler Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rus kontrolündeki yerlerden siviller ayrılıyor

Ukrayna devlet nükleer enerji ajansı Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, santralin geriye kalan yüksek gerilim hatlarının zarar gördüğü, yalnızca dizel jeneratörlerin çalıştığı bilgisi verildi.



Jeneratörlerin çalışması için 15 günlük yakıtın bulunduğu duyuruldu.



Tesisin 5 ve 6'ncı blokları soğuk duruma getirildi.

KENTTE ISINMA NOKTALARI

Füze ve dron saldırıları, Kiev'in enerji altyapısının yüzde 40'ına zarar verdi.



Şehrin belirli kesimlerine elektrik ve su temininde problem yaşandığı rapor edilmişti.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehre yönelik saldırılara karşı çeşitli senaryoların düşünüldüğünü açıkladı.



"Bunların en kötüsü; elektrik, su veya bölgesel ısıtmanın olmadığı yerler" ifadesini kullanan Klitschko, bu ihtimale karşı şehirde 1000'den fazla ısınma noktası hazırlığında olduklarını belirtti.





Klitschko kentte 300 bine yakın eve elektrik verilemediğini açıkladı. yalnızca son saldırının ardından 20 bin abonenin elektriksiz kaldığını söyledi.



Söz konusu yerler jeneratörlerle donatılacak ve su gibi ihtiyaçlar için stoklara sahip olacak.

KİEV SUSUZ KALDI

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırıların ardından bir çok kişi elektriksiz ve susuz kaldı. Saldırılar başkent Kiev'in yaklaşık yüzde 80'ini susuz bırakınca, Kievliler kuyuların önünde kuyruk oluşturdu.



kent genelinde binlerce kişi kuyulardan su almak için kuyruklara girdi.