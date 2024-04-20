Ukrayna, Zaporijya'ya saldırdı: Rus gazeteci hayatını kaybetti

Rusya'da günlük yayınlanan İzvestia gazetesi, 42 yaşındaki savaş muhabiri Semyon Eremin'in Rusya’nın savaş sırasında topraklarına kattığı Zaporojya bölgesindeki bir Rus birliğine yaptığı geziden dönüşü sırasında Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.



Haberde, "İzvestia savaş muhabiri Semyon Eremin, 19 Nisan'da haber çekimi için gittiği Zaporiiya’da Ukrayna insansız hava araçlarının saldırısında öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.



"GAZETECİLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ"



Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin öldürülmesine karşıyız. Bu tür vakaların tamamı geniş çaplı soruşturulmalıdır" dedi.



Ukrayna’dan ise henüz bir açıklama yapılmazken, Rus gazeteci Ukrayna’ya saldırılarında başladığı Şubat 2022'den beri savaş bölgesinde çalışıyordu.



ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar en az 15 gazeteci öldürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin