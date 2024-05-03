Ukrayna'da 547 kilometrekare alan Rus kontrolüne geçti

YILBAŞINDAN BERİ 547 KİLOMETREKARE ALAN



Şoygu, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka, Semenovka ve Berdıçi yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekerek, "Yılbaşından bu yana ülkemizin yeni bölgelerinde 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldık" ifadesini kullandı.



Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili Şoygu, "ABD ve müttefikleri, Ukrayna'dan savunma kabiliyetinin çökmesinin önlenmesini ve ne pahasına olursa olsun Rus birliklerinin durdurulmasını talep ediyor" diye konuştu.

