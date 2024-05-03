Ukrayna'da 547 kilometrekare alan Rus kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yılbaşından bu yana Ukrayna'da 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını söyledi.

Ukrayna'da 547 kilometrekare alan Rus kontrolüne geçti

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Rus ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun 'daki çatışmaları sürdürdüğünü aktaran Şoygu, "Rus birlikleri, temas hattı boyunca düşmanın savunma nokta sistemini bozmaya devam ediyor" dedi.

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YILBAŞINDAN BERİ 547 KİLOMETREKARE ALAN

Şoygu, Donetsk bölgesinde Novobahmutovka, Semenovka ve Berdıçi yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çekerek, "Yılbaşından bu yana ülkemizin yeni bölgelerinde 547 kilometrekare alanı kontrol altına aldık" ifadesini kullandı.

ordusunun kayıplarıyla ilgili Şoygu, "ABD ve müttefikleri, 'dan savunma kabiliyetinin çökmesinin önlenmesini ve ne pahasına olursa olsun Rus birliklerinin durdurulmasını talep ediyor" diye konuştu.

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UKRAYNA GÜNDE BİN ASKER KAYBEDİYOR

Şoygu'nun açıklamalarına göre nisanda 'nın günlük kayıpları bin askere yaklaştı. Bu yıl, 111 binden fazla askerini, 21 bini aşkın silah ve askeri teçhizatını kaybetti.

Şoygu, Deniz Kuvvetlerine bağlı Pasifik Filosu'nun sorumluluk alanındaki Kuril Adaları'nda gözlem noktaları oluşturulduğu, Arktika'da Kuzey Filosu'na bağlı 2 askeri kampın yeniden yapılandırıldığı bilgisini paylaştı.

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