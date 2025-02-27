Ukrayna’da asker krizi: Erkek gazeteci ve sanatçılara yurt dışı yasağı getirildi

Kiev yönetimi, Rusya'ya karşı savaşacak güç bulmakta zorlanıyor.

Ukrayna Kültür Bakanlığı, askerlik çağındaki erkek gazetecilerin ve kültür profesyonellerinin yurt dışına çıkış izinlerinin, mevzuat gözden geçirilinceye kadar geçici olarak durdurulacağını bildirdi.



Bakanlık, 3 Mart'ta yürürlüğe girecek olan tedbirin, erkeklerin izinlerini müsaade edilenden daha uzun süre yurtdışında kalmak için kullandıkları vakalara yanıt olarak alındığını açıkladı.



Ukrayna’da 18-60 yaş arası erkeklerin, 2022'de savaşın patlak vermesiyle başlatılan sıkıyönetim altında, özel izin olmadan yurtdışına seyahat etmelerine izin verilmiyor.

Gazetecilerin ve kültür çalışanlarının ise gerekli belgelere ve izinlere sahip olmaları koşuluyla, mesleki amaçlarla geçici olarak yurt dışına seyahat etmelerine izin verildi. Savaş boyunca bu kuralın birçok kez ihlal edildiği, izin verilen sürenin ötesinde veya süresiz olarak yurtdışında kalındığı bildirildi.



Bunun üzerine Kültür Bakanlığı, izin verme koşullarını düzenlemek üzere bir değişiklik taslağı sundu. Bakanlık, askıya alma kararının “bu konunun yasal olarak çözümlenmesine” kadar yürürlükte kalacağını söyledi.



Rusya ile savaş dördüncü yılına girerken insan gücü eksikliği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kilit bir sorun olarak tanımlanıyor.

Askerlik çağındaki binlerce kişinin seferberlikten kaçınmak için sınırı yasadışı yollardan geçmesi ya da geçmeye çalışması krizi derinleştiriyor.